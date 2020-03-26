https://static.news.ru/photo/241e3e76-6f1c-11ea-9aa8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации рассматривают вопрос временной отмены начисления пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ на фоне коронавируса. Штрафы будут отменять на основании заявлений граждан.

Для получения отсрочки необходимо будет приложить к заявлению документы о невозможности оплаты услуг. Ряд компаний уже приняли решение об отмене пени, сообщают «Известия».

Это, в частности, ПАО «Городские технологии, куда входят 25 управляющих компаний в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ленинградской области, Владивостоке, Челябинске, Ростове-на-Дону, Крыму и других регионах.

Поддержало инициативу «Жилищное объединение Мурмана», которое включает 15 управляющих компаний в Мурманской области, и «Уютный дом» в Казани.

Временную приостановку штрафов поддержал региональный оператор по обращению с мусором в Новосибирской области, в Ханты-Мансийском округе всем УК и мусорным операторам рекомендовано не взимать пени.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты (ОП) Игорь Шпектор раскритиковал предложение депутата Госдумы Василия Власова об освобождении россиян от оплаты коммунальных услуг в связи с распространением коронавируса. Шпектор подчеркнул, что эпидемия не имеет никакого отношения к оплате услуг ЖКХ.