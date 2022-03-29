Пени и штрафы за оплату ЖКУ рассчитают по пониженной ставке

Правительство РФ обнародовало постановление, позволяющее отвязать расчёт пеней и штрафов за несвоевременную оплату ЖКУ от ключевой ставки Банка России. Теперь расчёт пеней и штрафов будет исходить из ставки в 9,5%, которая действовала на 27 февраля 2022 года. Как сообщил в своём Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин, при нынешней ключевой ставке ЦБ в 20% максимальная величина пени оказалась бы несоразмерной платежам граждан.

Поэтому для расчёта будет использоваться значение ставки, действовавшее до повышения, — объяснил Хуснуллин.

Ранее комитет Госдумы по строительству и ЖКХ предложил освободить от оплаты ЖКХ многодетные семьи. Также предложено субсидировать 70% стоимости ЖКУ людям старше 65 лет, отменить комиссию при оплате коммуналки для граждан и снизить её до 0,1% для УК. Кроме этого, депутаты предлагают предоставить субсидии на оплату ЖКУ семьям, где есть безработные.

Как пояснила один из авторов инициативы, зампредседателя комитета Госдумы Светлана Разворотнева, в кризис пострадают все сферы. Поддержка граждан будет приводить к росту собираемости платы за ЖКУ, тогда как из-за роста задолженности может пострадать качество услуг и возникнут проблемы у бизнеса.