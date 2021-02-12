Пекин столкнулся с трудностями при отправке товаров в Россию

https://static.news.ru/photo/b2b06cc6-6d23-11eb-a4d2-96000091f725_660.jpg Фото: Shen Hong/Xinhua via ZUMA Wire/ТАСС

Китайские производители электроники сократят поставки продукции в РФ. Предприятия сталкиваются с нехваткой комплектующих на фоне введённых Соединёнными Штатами Америки санкций. Проблемы возникли у Huawei, BBK Electronics и Xiaomi. Их доля в РФ может упасть до 25%, если Белый дом продолжит жёсткую политику в отношении компаний.

Вашингтон запретил американским корпорациям поставлять комплектующие Huawei в сентябре 2020-го, до этого, в мае 2019-го, с ней прекратил сотрудничество Google. Xiaomi кабмин США включило в чёрный список в январе 2021-го якобы за связи с военными КНР. Теперь США не имеют права инвестировать в эту компанию.

Готовые партии гаджетов не могут покинуть КНР из-за увеличения стоимости контейнерных перевозок. Ситуация влияет на расстановку сил в российском торговом секторе: долю наращивают альтернативные игроки, в том числе южнокорейский гигант Samsung, пишет «Экономика сегодня».

Накануне Xiaomi подала в суд американского округа Колумбия на Минобороны и Минфин США за попадание в чёрный список Вашингтона из-за якобы связей с военными структурами КНР. По мнению экспертов, давление Соединённых Штатов на компанию является проблемой для китайских властей и может привести к серьёзному противостоянию в торговой сфере.

Санкции США в долгосрочной перспективе могут привести к тому, что китайские технологические компании начнут уступать западным конкурентам долю на мировом рынке. Поэтому в Пекине рассчитывают договориться с администрацией Байдена, но речи о полном снятии ограничений нет — слишком масштабной была антикитайская деятельность Дональда Трампа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что операционная система HarmonyOS 2.0, разработанная Huawei, не может считаться «убийцей» Android, так как имеет лишь косметические отличия от этой ОС. Об этом пишет ArsTechnica. Журналист издания подтвердил свою личность, чтобы китайская компания предоставила ему профиль разработчика и дала доступ к эмулятору ОС. По его словам, между SDK (software development kit, набор средств для разработки) HarmonyOS 2.0 и ОС от Google практически нет разницы.