https://static.news.ru/photo/5b1d1720-2012-11ea-8ba0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chinafotopress/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Китая отложили запланированное на 15 декабря повышение пошлин на американские автомобили и автокомпоненты после заключения промежуточного торгового соглашения с Соединёнными Штатами.

Пекин планировал ввести дополнительную пошлину в 25% на производимые в США автомобили, увеличив её таким образом до 40%. На такой шаг в КНР решили пойти после того, как 13 декабря президент Штатов Дональд Трамп объявил, что не будет вводить дополнительные пошлины на товары китайского экспорта стоимостью $160 млрд в год с 15 декабря, так как сторонам удалось согласовать первую фазу торговой сделки. Соединённые Штаты также согласились в два раза сократить пошлины на товары из Китая стоимостью $120 млрд в год, составлявшие 15%, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, ранее вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, министр финансов США Стивен Мнучин и представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер рассказали, что технические переговоры по ряду документов уже завершены, в частности, сторонам удалось прийти к договорённости относительно снятия запрета на импорт американской курятины в Китай.