Пекари предупредили о проблемах со снабжением хлебом из-за нехватки машин

Фото: Alexey Sukhorukov/Xinhua/Global Look Press

Российский союз пекарей заявил о нехватке транспорта для перевозки хлеба. Соответствующее обращение направлено в Минэкономразвития, причинами указываются износ фур и невозможность их обновить из-за повышения цен на грузовики из-за санкций, пишут «Известия».

Для решения проблемы отрасль просит ведомство приравнять пекарей к сельхозпроизводителям и дать возможность пользоваться льготным лизингом. Инициативу уже поддержали лессоры и группа ГАЗ, так как это повысит спрос на автомобили, который снизился из-за падения доходов у компаний.

Льготный лизинг, о котором просят пекари, предоставляется на срок до восьми лет без авансового платежа со ставкой от 3 до 6%. Без льготы договор заключается под 11-12%. Обновить парк также не предоставляется возможным, так как за последние три года цены на грузовики выросли с 1,3 млн до 3,2 млн рублей в среднем. Возраст машин, которые сейчас имеются у организаций, составляет до 15 лет, они изношены на 100%.

Также выросли первоначальные платежи по лизингу — с 300 тысяч до 600 тысяч рублей. У предприятий отрасли нет возможности взять их оборотных средств такие суммы. Расходы возникают также из-за частого ремонта автопарка, так как отдаленность перевозок достигает 500-800 км.

В результате под угрозой оказывается снабжение хлебом регионов с большими площадями и низкой плотностью населения.

Ранее доктор экономических наук Василий Узун сообщил, что стоимость хлеба в России вырастет из-за использования западной техники в производстве. Резкого роста цен не ожидается, но государство всё же могло бы компенсировать производителям возросшие издержки, считает он. Так специалист прокомментировал обращение российских пекарей за господдержкой на фоне санкций.