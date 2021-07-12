PayPal запустил продажу биткоинов в Великобритании

Платёжная компания PayPal с понедельника, 23 августа, запускает свой криптовалютный сервис в Великобритании. Это первый выход криптосервиса PayPal за пределы США, сообщает CNBC со ссылкой на генерального менеджера компании по блокчейну, криптовалютам и цифровым валютам Хосе Фернандеса де Понте.

Криптосервис PayPal позволяет клиентам покупать или продавать биткоин, bitcoin cash, ethereum или litecoin всего за один фунт стерлингов (около $1,4) комиссии. Пользователи также могут отслеживать цены на криптовалюты в режиме реального времени и находить образовательный контент с помощью сервиса. Таким образом предполагается облегчить людям доступ на рынок криптовалюты.



У нас определённо есть амбиции продолжать расширять ассортимент продукции на американском, британском и других рынках, — отметил де Понте.



Регуляторы по всему миру проявляют беспокойство по поводу волатильности цен на криптовалюту, защиты прав потребителей и потенциального отмывания денег. Однако интерес к криптовалюте проявляют такие компании, как Mastercard, Tesla и Facebook, а в PayPal уверены, что цифровые валюты в дальнейшем будут играть большую роль в электронной коммерции. В этом году компания разрешила американским потребителям использовать криптографию для оплаты онлайн-покупок и расширила сферу покупки и продажи криптовалют для популярного мобильного кошелька Venmo.

Ранее эксперт заявил, что криптовалюта становится всё более популярным видом заработка, так как привычными способами дополнительный доход заработать сложнее. Однако количество биткоинов не может расти одновременно с повышением спроса. Поэтому с ростом числа тех, кто занимается майнингом биткоина, добывать криптовалюту становится всё сложнее.