Павла Дурова пригласят в Госдуму на круглый стол

https://static.news.ru/photo/2295f35c-c230-11ea-928c-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/durov

Круглый стол с участием основателя Telegram Павла Дурова намерен провести замруководителя фракции «Справедливая Россия» Федот Тумусов. На мероприятии планируется обсудить проблемы IT-стартапов.

В частности, речь, как заявлено, пойдёт о рынке мобильных приложений и идее Дурова законодательно обязать корпорацию Apple разрешить владельцам её мобильных гаджетов устанавливать приложения не только из AppStore, но и из других источников.

Тумусов прокомментировал статью Дурова «Как Apple уничтожает стартапы по всему миру и как это можно остановить», в которой предприниматель рассказал о том, что Apple требует от всех разработчиков приложений перечислять ей 30% от оборота с продажи любых цифровых услуг.

Справедливо ли это? Ответ, думаю, очевиден. Нет, — выразил мнение депутат.

Также Тумусов оценил идею Дурова о законе, который позволит пользователям свободно запускать любые приложения на своих смартфонах так же, как они сегодня могут устанавливать любые программы на свои компьютеры. Он назвал её интересной, но требующей обсуждения.

Идея чрезвычайно интересная, хотя и балансирующая на грани: не обернется ли реализация такой меры просто уходом Apple с российского рынка? Ведь даже вполне аккуратный закон, обязывающий Google и Apple предустанавливать ряд российских приложений на смартфоны, вызвал огромную информационную волну, — написал Тумусов в своём Telegram-канале.

Депутат отметил, что выгода российских программистов в случае принятия закона очевидна и саму ситуацию стоит обсудить на круглом столе с экспертами и самим Дуровым (удалённо), чтобы можно было «более подробно выслушать предложение» предпринимателя. Он признал, что пока рано загадывать, во что это выльется — в законопроект, переговоры с компаниями или так и останется на уровне обсуждений, но пообещал организовать это мероприятие.

В общем, главное — не рубить с плеча, — подчеркнул Тумусов.

Как писал NEWS.ru ранее, представитель Telegram впервые принял участие в мероприятии с правительством России. Вице-президент компании Илья Перекопский выступил на панельной дискуссии, которая прошла в рамках встречи премьера Михаила Мишустина с представителями IT-индустрии в казанском Иннополисе. Перекопский отметил, что Telegram старается вносить «практический вклад» в образование в IT-сфере, проводя множество конкурсов, в которых участвуют тысячи людей, в том числе и из Восточной Европы и России. Однако, по его словам, в полной мере раскрыть им свой потенциал не даёт налог, который им приходится платить компаниям Apple и Google.