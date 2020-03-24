https://static.news.ru/photo/ef17ca4c-6db0-11ea-9e27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

↵Ситуация на рынке продовольствия в РФ стабильная. Склады и распределительные центры дефицита не испытывают, рассказал глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев.

Что касается цен. Резких скачков в настоящий момент не наблюдается. Однако усиленный контроль и анализ ситуации обязательно должны продолжаться, — приводит слова министра официальный сайт ведомства.

Чиновник добавил, что торговые сети и Минпромторг ранее сообщали о повышенном спросе в некоторых регионах на товары длительного хранения: крупы, макароны, мясные и рыбные консервы, соль и сахар. Однако по данным на 24 марта, тенденция пошла на спад.

Накануне Федеральная антимонопольная служба решила ужесточить контроль за ценами и наказывать за попытки спекулировать на социально значимых продуктах. Спрос на крупы и консервы резко увеличился на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

По состоянию на 24 марта коронавирусом в мире заразились более 381 тысячи человек. 16,5 тысячи скончались. В России 438 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлении 17 человек. За последние сутки заболел 71 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что объём перевозок пищевых продуктов железнодорожным транспортом в марте существенно увеличился. Об этом свидетельствуют данные отчёта РЖД.

Погрузка макарон с начала марта увеличилась до 11,2 тысячи тонн, это на 7% больше по сравнению с тем же периодом годом ранее. Отправка картофеля, овощей и фруктов выросла вдвое — до 4 тысяч тонн. Мяса по железной дороге стали отправлять на 11,4% больше — около 9 тысяч тонн.