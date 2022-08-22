«Патрушев абсолютно прав»: эксперт дал оценку возможному дефолту США Аналитик Разуваев: США по факту объявили дефолт по своим обязательствам

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев абсолютно прав в том, что США по факту объявили дефолт по своим обязательствам, заявил в беседе с NEWS.ru член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Он также назвал профанацией «самый крутой» инвестиционный рейтинг Соединенных Штатов. По словам эксперта, все государства видят, что финансовые обязательства Вашингтона не являются надежными.

Сразу хочу сказать, что Патрушев абсолютно прав. Так как США, заморозив наши активы, по факту объявили дефолт по своим обязательствам, и их самый «крутой» инвестиционный рейтинг — это полная профанация, — сказал Разуваев.

Он добавил, что свои внушительные долги США не возвращают, а лишь обслуживают, выплачивая по ним проценты. Однако, по его словам ситуация для американцев будет ухудшаться. Им придется продолжать повышать базовую ставку, а вслед за ней увеличатся расходы на обслуживание долговых обязательств. При этом самый большой удар будет нанесен по основным кредиторам Штатов, таким как Япония и Китай, заключил Разуваев.

Ранее Патрушев заявил, что у России есть основания полагать, что Соединенные Штаты в обозримом будущем объявят дефолт по внешнему долгу. Он напомнил, что объем государственного долга США — $30 трлн. По его словам, к таким цифрам привел неконтролируемый рост заимствований.