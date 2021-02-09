Пассивный доход: маткапиталу нашли новое применение

В России хотят разрешить вкладывать средства материнского капитала в покупку ценных бумаг. Инвестировать предлагается исключительно в надёжные инструменты, такие как вклады в госбанках, облигации и даже пенсионные резервы НПФ. «Обналичить» маткапитал через вложение в ценные бумаги и последующую их продажу не получится. Эксперты, опрошенные NEWS.ru, идею оценили неоднозначно. А всё потому, что инвестиции в данном случае преследуют своей целью поддержать, скорее, финансовый рынок, а не семью.

Расширение возможностей инвестирования средств маткапитала включено в проект «Дорожной карты по формированию и развитию механизмов инвестиционного развития РФ». Инициатива рассматривается в качестве одного из способов стимуляции инвестиций физлицами на рынке капитала для обеспечения проектов долгосрочным финансированием, сообщает РБК.

При этом «обналичить» материнский капитал — вложить в облигации и вскоре продать эти бумаги — будет нельзя. Семья сможет получать на руки процентный доход от вклада или облигации.

В Минэкономразвития отметили, что речь может идти об инвестировании в исключительно надёжные инструменты. Банк России в свою очередь предлагает разрешить только инвестиции в пенсионные счета и пенсионные резервы, а также накопительное страхование жизни, так как это «инструменты с минимальным риском, которые позволят сохранить изначальную направленность выделения материнского капитала: долгосрочное улучшение условий жизни семей с детьми».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Напомним, сертификат на материнский капитал имеет ограничения в использовании. Капитал нельзя обналичить целиком, однако можно использовать для ежемесячных выплат семьям с доходами ниже прожиточного минимума, а также потратить на образование детей, товары и услуги для детей-инвалидов или будущую (накопительную пенсию) мамы.

С помощью маткапитала можно улучшить жилищные условия — направить средства на оплату первоначального взноса по ипотеке и строительство дома. В первом случае сертификат разрешено использовать сразу после рождения ребёнка. Если жильё приобретается на собственные деньги, то добавить к ним средства маткапитала можно после достижения ребёнком трёхлетнего возраста. Помимо этого маткапитал разрешается потратить на строительство жилого дома на садовом участке, а с 2021 года — использовать в качестве первоначального взноса по сельской ипотеке, а также для погашения военной ипотеки.

Возможность инвестирования материнского капитала позволит как минимум уберечь его от инфляции, считает финансовый аналитик, трейдер Артём Звёздин. Это актуально в первую очередь для тех семей, которые по каким-то причинам оказались не готовы воспользоваться средствами сразу.

В связи с тем, что средства материнского капитала нельзя положить в банк под проценты, невозможно использовать в качестве средств инвестирования — они просто лежат «мёртвым грузом». В 2020 году маткапитал проиндексировали на 3%, в 2021 году — на 3,7%. В то же время рынок недвижимости — один из целевых для материнского капитала — за последние несколько лет вырос на десятки процентов. Артём Звёздин финансовый эксперт финансовый эксперт

По словам эксперта, чтобы сохранить реальное денежное выражение материнского капитала, можно позволить размещать данные средства в финансовых продуктах с условно-гарантированной доходностью, примерно равной 4-8%.

Вероятность лишиться всех денег, безусловно, присутствует. Однако она граничит с вероятностью дефолта России, что в современных условиях маловероятно. Более того, если дефолт случится, навряд ли материнский капитал спасёт положение семьи в условиях финансового апокалипсиса, — говорит Артём Звёздин.

В любом случае должны быть прописаны чёткие правила инвестирования маткапитала, уверен эксперт. Нельзя позволить покупать на эти средства сложные структурные продукты с негарантированной доходностью, либо продукты с непрозрачной системой расчёта. Например, облигации с негарантированным купоном, доходность по которым будет зависеть от случая. «Данные продукты обладают повышенной доходностью, однако несут в себе повышенные риски. Эти риски, увы, способны привести вкладчика к потере части своего капитала, как следствие, это не только не поможет человеку, но и навредит», — рассуждает Звёздин.

Доцент экономического факультета РУДН Наталя Дюжева идею с возможностью инвестирования маткапитала оценивает неоднозначно. По её словам, всё зависит от цели, которую преследуют авторы предложений.

Очевидно, что самым выгодным для семей, получающих маткапитал, является возможность потратить средства здесь и сейчас, так как деньги сегодня стоят дороже, чем деньги завтра. Можно было бы сказать, что предлагаемые изменения имеют целью дать получателям материнского капитала возможность «сохранить» средства и получить инвестиционный доход. Однако на практике это будет не совсем так. За последние 30 лет в России только два актива давали возможность более-менее в полном объёме сохранить средства — это иностранная валюта (доллары США) и недвижимость (в крупных городах). Все остальные инструменты либо обесценивались опережающими инфляцию темпами, либо носили рисковый, в том числе спекулятивный, характер. Наталья Дюжева доцент кафедры международных экономических отношений РУДН доцент кафедры международных экономических отношений РУДН

В целом, по словам эксперта, предлагаемые новые возможности использования материнского капитала, прежде всего, направлены на стимулирование притока денег на финансовые рынки — в банковскую систему, на фондовые рынки, в частности, на рынок облигаций, в сферу страхования. Свободных финансовых ресурсов в стране всё меньше в силу продолжительных кризисных явлений в экономике, объясняет она.

Однако, с точки зрения получателей материнского капитала, надо иметь ввиду, что рублёвые депозиты сейчас невыгодны из-за низких ставок и налога по вкладам, государственные облигации и облигации госкорпораций и компаний с госучастием также имеют низкий купонный доход и продаются для физических лиц, как правило, выше номинала, пенсионные фонды инвестируют так, что не приносят какого-либо ощутимо более высокого дохода при наступлении пенсионных выплат, равно как и накопительное страхование жизни. Всё это низкодоходные активы в рублях, большинство из которых — долгосрочные инвестиции.

Для получателей материнского капитала это означает, по сути, потерю текущей потребительской стоимости денег, а для банков, брокерских компаний, федерального и региональных бюджетов, государственных компаний, негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний — возможность получения дешёвых денег в текущий момент времени, — говорит эксперт.

Лучше было бы дать возможность хотя бы покупать облигации, номинированные в иностранной валюте, либо размещать депозиты в долларах и евро — была бы какая-то гарантия долгосрочной сохранности денег, полагает Дюжева.

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А пока же всё то, что касается текущего потребления, остаётся более привлекательным для получателей материнского капитала — покупка автомобиля, ремонт, образование для родителей, признаёт эксперт. Да и для экономики это тоже неплохо, так как является инструментом стимулирования спроса, что особенно актуально в кризис. Проблема в данном случае только в обеспечении минимизации злоупотреблений со стороны получателей материнского капитала.

Напомним, с 1 января размер материнского капитала за первого ребёнка составляет 483 881 рубль, за второго — 155 550 рублей. Для семей, не получивших маткапитал за первенца, он составляет 639 432 рубля.