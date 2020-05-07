Пассажиропоток на всех видах транспорта в РФ снизился на 70–95%

Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих сообщил о падении пассажиропотока на всех видах транспорта на 70–95%.
По его словам, в марте-апреле перевозки грузов на автомобилях снизились на 29%.
Он также отметил, что Минтранс и Роспотребнадзор до конца весны намерены согласовать документ о медбезопасности на транспорте.
Как писал NEWS.ru, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что обеспечение бесперебойной работы транспорта во время пандемии коронавируса является стратегической задачей.
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