Пассажир таксисту друг: таксисты Яндекса придумали, как себя премировать

Во вторник, 22 марта, в Международный день таксиста Яндекс Go поздравил всех таксистов двойными чаевыми. Сервис пообещал удвоить сумму чаевых, которые оставил клиент, оплачивая поездку картой. В условиях снижения заработков такая форма поощрения может поддержать водителей. Самые находчивые из них придумали, как повысить сумму чаевых, договорившись с клиентом. Подробнее в материале NEWSru.

Уведомления на смартфон об удвоенных чаевых по случаю праздника водители Яндекс Go получали 22 марта в течение дня. Например, поездка стоила 325 рублей, пассажир решил оставить 30 рублей на чай водителю, и компания также пообещала добавить 30 рублей от себя.

Опция « Оставить чаевые водителю » работает только при оплате поездки банковской картой. Изменить размер чаевых можно через меню приложения или в конце поездки после того, как клиент поставит водителю оценку, говорится на сайте агрегатора.

Некоторые смышлёные таксисты быстро просекли, как можно заработать. Они просили пассажиров оставить им по безналу побольше чаевых, а пассажиру возвращали эту же сумму, но наличными, — рассказал NEWS.ru владелец одного столичного автопарка.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам одного таксиста, который стал участником такого премирования, он не понимает, в течение какого времени Яндекс Go перечислит ему сумму корпоративных чаевых.

Некоторые водители рассказали NEWS.ru, что не слышали ничего об этой акции.

Какие двойные чаевые? Я еле-еле заработал, чтобы какие-то деньги у меня остались после оплаты аренды автомобиля. Нет работы — нет и заработка, я думаю о том, чтобы поставить машину, — прокомментировал таксист Николай.

С ним соглашается коллега Максим, который отметил, что «с 09:00 22 марта был на смене и ничего не слышал об удвоении чаевых». По мнению Максима, с помощью акции можно было бы заработать, договорившись с пассажиром о возврате ему наличными суммы перечисленных чаевых.

Возможно, что акция с удвоенными чаевыми действовала только для водителей с высокими рейтингами.

Партнёр, руководитель практики «Социология бизнеса» компании «ЭКОПСИ Консалтинг» Андрей Онучин сомневается в том, что дополнительное поощрение от Яндекса эффективно работает на повышение качества работы таксистов сервиса.

Идея с чаевыми неплохая. Но она должна быть чётко и понятно донесена до таксистов, чтобы они осознавали, что это такое. Потому что если это мероприятие проводится, а сами сотрудники про него ничего не знают, то оно достаточно бессмысленное и ничего не даёт, — сказал он NEWS.ru.

Эксперт напомнил, что компании часто выплачивают премии к корпоративным праздникам: к Дню горняка, нефтяника и т. д. Так они демонстрируют, что стабильны и устойчивы, поддерживают правила взаимодействия с сотрудниками, ценят, что у них работают профессионалы.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В случае удвоения чаевых агрегатор Яндекс Go стремился показать, что пользователи больше всего ценят клиентоориентированность. Она видна через оценки пассажиров, которые оставляют чаевые. Высокие баллы ставят за то, что таксист показал внимание и заботу.

Независимый автоэксперт Тимур Хасанов считает, что акция агрегатора связана с дополнительной мотивацией таксистов, однако её эффект будет минимальным. По его мнению, мотивировать таксистов надо увеличением доли отчисления от заказа в их пользу.



Работать в такси стало крайне невыгодно. Водитель такси — самая ущемлённая часть этого бизнеса. Если таксист ездит на арендованной машине, то ему повышают стоимость аренды или процент отчисления в пользу автопарка, ОСАГО тоже подорожало. Текучка среди таксистов сопоставима с курьерами. Люди очень часто приходят в такси, чтобы переждать. Очевидно, Яндекс пытается удержать таксистов. Но я слабо верю, что такие акции могут что-то изменить в их лояльности. Только сокращение процентной доли, которую берёт себе агрегатор, и повышение доли таксистов может изменить ситуацию, — сказал эксперт NEWS.ru.

В Яндекс Go не ответили на запрос NEWS.ru.