Партия Роста выступила против прав у налоговой арестовывать имущество

Партия Роста выступила против законопроекта, который даёт налоговой службе право арестовывать имущество предприятия-налогоплательщика на период проведения выездной проверки, следует из документа, поступившего в NEWS.ru. Лидер партии Борис Титов обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой снять законопроект с рассмотрения. В партии считают, что законопроект передаёт права судебной власти налоговым органам, что недопустимо,

Законопроект № 47595-8 «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» был внесён на рассмотрение Госдумы 17 января 2022 года. Он предусматривает новые возможности для налоговой службы, а именно — «наложение предварительных обеспечительных мер на имущество организации или индивидуального предпринимателя после составления акта камеральной проверки или после вынесения решения о проведении выездной налоговой проверки».

Там утверждается, что «данный механизм может стать очередным рычагом давления на бизнес <...>. В настоящее время любой акт камеральной налоговой проверки может быть оспорен в суде, поскольку он отражает лишь мнение одной стороны — инспектора. Поэтому и наложение ареста имущества должно происходить только по решению суда».

Законопроект таким образом передаёт права судебной власти налоговым органам, что недопустимо, считают в партии.

Принятие закона приведёт к ухудшению положения хозяйствующих субъектов, так как вся полнота власти будет у налоговых органов — начиная от начисления налогов и заканчивая арестом имущества предприятий, — объясняет председатель Федерального политического совета ВПП Партия Роста Борис Титов.

Помимо этого, уверены политики, законопроект ущемляет права предпринимателей, которые сегодня в связи с пандемией коронавируса, различными ограничительными мерами и продолжающейся инфляцией находятся на грани закрытия.

Закручивание гаек принятием подобных документов ведёт к угасанию предпринимательской инициативы, снижению деловой активности и инвестиционной привлекательности, что чревато негативными последствиями для экономики страны, — резюмировал Титов.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) имеет собственную систему баллов, начисляемых налогоплательщику, из их количества определяется вероятность доначисления налогов.

У налоговиков есть особая «методичка», с её помощью и определяется целесообразность проверки. Упор при этом делается не в сторону причастности бизнеса к возможным нарушениям, а на вероятность доначисления налогов и их взыскания в пользу бюджета.