Парламентарий нашёл способ поднять зарплаты медикам

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил о введении налогового вычета для родителей детей-инвалидов. Вычет надо предоставлять на лечение даже после совершеннолетия ребёнка, говорится в тексте сообщения на URA.RU.
Согласно предложению Щапова, для тех, кто
Также Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян, сделавших прививку от смертоносной инфекции. Его похвала затронула работников социальной и других сфер, где люди таким образом защитили собственное здоровье и окружающих,
Ранее сообщалось, что Украина