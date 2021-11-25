Парламент Молдавии одобрил выделение средств на платёж «Газпрому»

Парламент Молдавии на заседании 25 ноября одобрил выделение средств на осуществление платежа российскому «Газпрому», заявил спикер парламента Игорь Гросу, передаёт РИА Новости. Действие ультиматума концерна, согласно которому в случае неоплаты прекращались поставки газа в страну, истекало 24 ноября, но молдавские власти попросили об отсрочке до 26 ноября, «Газпром» согласился на этот шаг в виде исключения.

Парламент Молдавии одобрил поправки в закон о государственном бюджете на 2021 год в финальном чтении голосами 60 депутатов, — сказал Гросу.

Ранее Молдавия обратилась к «Газпрому» с просьбой об отсрочке платежа до 26 ноября. Долг страны перед российской компанией составляет $74 278 446,91. Срок платежа по нему истекал 22 ноября. Согласно ультиматуму «Газпрома», в случае неоплаты по истечении 48 часов после получения документа, поставки газа в страну прекратятся. В свою очередь, вице-премьер и министр инфраструктуры республики Андрей Спыну заявил, что молдавским властям нужно больше времени, чтобы перевести средства в соответствии с законодательством.

Власти Молдавии договорились с «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа в республику на пять лет при условии проведения аудита задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году. По словам бывшего президента республики Игоря Додона, новый тариф на газ в Молдавии стал самым высоким за последние 30 лет, что является катастрофой для населения. По его мнению, граждане не смогут оплачивать счета по такому тарифу, и без компенсаций в подобной ситуации не обойтись.