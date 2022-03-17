«Парализована закупка сырья»: Масложировой союз о проблемах отрасли

У предприятий по производству растительных масел и продуктов их переработки сегодня фактически парализована закупка сырья. Банки не выдают коммерческие кредиты, кроме того, образовались проблемы с логистикой, заявил глава Масложирового союза России Михаил Мальцев. Его слова передаёт «Интерфакс».

У нас фактически сегодня парализована закупка сырья. Банки стоят по выдаче кредитов, даже коммерческие кредиты не выдаются, поступление валютной выручки хромает, — сообщил он.

Мальцев отметил, что потребность в кредитовании на cегодня оценивается в 150 млрд рублей. Он подчеркнул, что необходимо полностью обеспечить масложировые комбинаты ресурсами для закупки cырья. Кроме этого, Мальцев рассказал о проблемах с вывозом продукции и логиcтикой. В частности, по его словам, в сторону Прибалтики встал вопрос об отправке продyкции железнодорожным транспортом из-за риска конфиcкации ж/д составов.

Ранее заместитель правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрий Леонов заявил, что в России нет предпосылок к снижению цен на продукты питания. Он пояснил, что производители пытаются сдерживать рост себестоимости продовольствия на протяжении пандемии, однако на рост цен влияют нарушение поставок и контрактов, удорожание импортных составляющих и увеличение стоимости логистики, упаковки и сырья.