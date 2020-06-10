Россия постепенно начинает выходить из режима самоизоляции. Карантин существенно повлиял на финансовое поведение наших сограждан. 39% россиян в целом и 43% жителей Москвы и Московской области намерены создать личную финансовую подушку безопасности под влиянием карантина из-за пандемии коронавируса, хотя раньше денег не копили. При этом более половины россиян намерены тратить меньше, чем до самоизоляции. Таковы результаты опроса, проведённого банком «Открытие» (есть в распоряжении NEWS.ru). Эксперты объясняют как и когда лучше откладывать деньги.

Лишь 19% россиян (22% москвичей) заявили, что у них уже есть достаточные накопления и они не нуждаются в том, чтобы откладывать на «черный день». 32% опрошенных (в Московском регионе — 23%) не будут копить деньги из-за отсутствия финансовых возможностей.

Бума расходов и быстрого восстановления потребления ждать не приходится. 53% респондентов заявили, что после снятия ограничительных мер будут тратить меньше, чем до самоизоляции. 36% россиян (31% жителей Москвы и Московской области) намерены сохранить расходы на докарантинном уровне. Только 3% жителей страны (5% москвичей) заявили о желании тратить больше, чем до карантина.

77% не намерены экономить на своём здоровье (готовы — лишь 9%), 72% — на детях (11% готовы сокращать расходы на детей), 58% — на продуктах питания, при этом 30% допускают такую возможность.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным нового исследования, при этом 73% готовы после карантина экономить на развлечениях, 72% — на гаджетах, 58% — на товарах для дачи, по 57% — на одежде, отпуске и путешествиях, 56% — на занятиях спортом.

В свете статистики однозначно можно сказать, что накопления необходимы и не только на черный день, говорит эксперт Национального центра финансовой грамотности и консультант по финансовой грамотности проекта Минфина Вашифинансы.рф Людмила Салиндер. В первую очередь, накопления являются средством сбережения денежных средств. Размер финансовой подушки каждым должен определяться индивидуально, от 3 до 12% от ежемесячных расходов. Лучше всего финансовую подушку держать на депозите в банке, чтоб в случае чего снять её беспрепятственно.

Финансовая подушка позволит прожить несколько месяцев не задумываясь о финансах, пока человек ищет новую работу или преодолевает наступившие трудности (потеря трудоспособности, кризис). Во-вторых, накопления являются одним из средством диверсификации денежных средств. В идеале деньги нужно вкладывать и в недвижимость, и в ценные бумаги, и в валюту, а также иметь сбережения на депозите. Диверсификация служит распределению риска потери капитала, а также его увеличению. Людмила Салиндер эксперт Национального центра финансовой грамотности и консультант по финансовой грамотности проекта Минфина Вашифинансы.рф эксперт Национального центра финансовой грамотности и консультант по финансовой грамотности проекта Минфина Вашифинансы.рф

Делать накопления необходимо постепенно и ежемесячно. При поступлении дохода, по возможности откладывайте минимум 10% с него, чтоб было комфортно. Конечно же лучше поставить цели и копить на них. Одной из них как раз может быть формирование финансовой подушки безопасности.

Nikolay Titov/Global Look Press

По словам член совета «Национальной ассоциации апрофессиональных коллекторских агентств» Давид Цацуа, в силу менталитета многие наши соотечественники живут по принципу здесь и сейчас, не задумываясь о будущем. «Стрессовая» ситуация последних двух месяцев в очередной раз показала, что для поддержания прежнего уровня жизни, во избежании выхода на просрочку необходимо иметь «подушку безопасности», то есть накопления, которые помогут и поддержат до тех пор, пока доход не вернётся на свой прежний уровень.

Работая с долгами, мы убеждаемся, что те, у кого были накопления выходят в глубокую просрочку достаточно редко. Более того оформляя кредит необходимо иметь сумму на счете, которая позволит закрыть 2-3 платежа. Давид Цацуа член совета СРО НАПКА член совета СРО НАПКА

Эксперт отметил, что существует много формул, как распределить доход с учётом накоплений. Как правило, специалисты советуют, 10-20% от ежемесячного дохода оставлять на депозитном счету.

Кризис показал необходимость сбережений и подушки безопасности, но их делают НА а не В черный день, снижающиеся доходы и процентные ставки тоже не способствуют росту сбережений. Главное тратить меньше чем зарабатываешь. Антон Табах старший экономист «Эксперт РА» старший экономист «Эксперт РА»

Размер финансовой подушки должен быть 3-6 месячных расходов, которые включают все бытовые расходы, а также платежи по всем имеющимся кредитам, полагает финансовый консультант и эксперт по личным инвестициям Иван Капустянский. Он уверен, что эти деньги должны храниться в самых ликвидных и надежных финансовых инструментах: короткие банковские вклады, банковские вклады до востребования, карты с начислением процента на остаток, короткие государственные облигации или облигации крупных корпораций. Это необходимо для того, чтобы в случае форс-мажора деньгами можно было легко воспользоваться без потери начисленных процентов.

Также «резервный фонд» позволит защитить стратегические долгосрочные инвестиции. В случае внештатных ситуаций и отсутствии запаса денег обычно изымаются долгосрочные инвестиции. А соответственно есть риск из-за меньшей ликвидности продать активы с дисконтом или в убыток, если на рынке царит плохая конъюнктура. Копить средства лучше поэтапно. По классике рекомендуется откладывать 10% с любого дохода, чтобы сильно не «напрягать» семейный бюджет. Однако по большому счету сумма, которую комфортно откладывать зависит от конкретного человека или семьи. Иван Капустянский финансовый консультант и эксперт по личным инвестициям финансовый консультант и эксперт по личным инвестициям

И только после того как накоплен «НЗ» можно приступать к инвестициям, советует специалист. Вкладываться стоит в разные классы активов в том числе в недвижимость. То есть необходимо составить хорошо диверсифицированный портфель с разной доходностью активов.

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Сбережения, если они под подушкой или в валюте, не способны помочь экономике России. Низкие ставки по депозитам и неопределенность на рынке жилья сильно ограничивают альтернативы инвестирования накоплений, так как доходность, либо ликвидность оставляют желать большего. Константин Ордов профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова

Вообще склонность к накоплению россиян скорее является отражением потери у минимум 40% населения оптимизма относительно перспектив экономики и собственных доходов, объясняет профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Обычно в кризис тратят накопления, а не начинают задумываться об их необходимости. Возможно 40% отражает количество граждан опасающихся за свои рабочие места и зарплаты, что является чрезмерной величиной для формирования предпосылок быстрого выхода из экономического кризиса.