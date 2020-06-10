Россия постепенно начинает выходить из режима самоизоляции. Карантин существенно повлиял на финансовое поведение наших сограждан. 39% россиян в целом и 43% жителей Москвы и Московской области намерены создать личную финансовую подушку безопасности под влиянием карантина из-за пандемии коронавируса, хотя раньше денег не копили. При этом более половины россиян намерены тратить меньше, чем до самоизоляции. Таковы результаты опроса, проведённого банком «Открытие» (есть в распоряжении NEWS.ru). Эксперты объясняют как и когда лучше откладывать деньги.
Лишь 19% россиян (22% москвичей) заявили, что у них уже есть достаточные накопления и они не нуждаются в том, чтобы откладывать на «черный день». 32% опрошенных (в Московском регионе — 23%) не будут копить деньги из-за отсутствия финансовых возможностей.
Бума расходов и быстрого восстановления потребления ждать не приходится. 53% респондентов заявили, что после снятия ограничительных мер будут тратить меньше, чем до самоизоляции. 36% россиян (31% жителей Москвы и Московской области) намерены сохранить расходы на докарантинном уровне. Только 3% жителей страны (5% москвичей) заявили о желании тратить больше, чем до карантина.
77% не намерены экономить на своём здоровье (готовы — лишь 9%), 72% — на детях (11% готовы сокращать расходы на детей), 58% — на продуктах питания, при этом 30% допускают такую возможность.
По данным нового исследования, при этом 73% готовы после карантина экономить на развлечениях, 72% — на гаджетах, 58% — на товарах для дачи, по 57% — на одежде, отпуске и путешествиях, 56% — на занятиях спортом.
В свете статистики однозначно можно сказать, что накопления необходимы и не только на черный день, говорит эксперт Национального центра финансовой грамотности и консультант по финансовой грамотности проекта Минфина Вашифинансы.рф Людмила Салиндер. В первую очередь, накопления являются средством сбережения денежных средств. Размер финансовой подушки каждым должен определяться индивидуально, от 3 до 12% от ежемесячных расходов. Лучше всего финансовую подушку держать на депозите в банке, чтоб в случае чего снять её беспрепятственно.
Финансовая подушка позволит прожить несколько месяцев не задумываясь о финансах, пока человек ищет новую работу или преодолевает наступившие трудности (потеря трудоспособности, кризис). Во-вторых, накопления являются одним из средством диверсификации денежных средств. В идеале деньги нужно вкладывать и в недвижимость, и в ценные бумаги, и в валюту, а также иметь сбережения на депозите. Диверсификация служит распределению риска потери капитала, а также его увеличению.
Делать накопления необходимо постепенно и ежемесячно. При поступлении дохода, по возможности откладывайте минимум 10% с него, чтоб было комфортно. Конечно же лучше поставить цели и копить на них. Одной из них как раз может быть формирование финансовой подушки безопасности.
По словам член совета «Национальной ассоциации апрофессиональных коллекторских агентств» Давид Цацуа, в силу менталитета многие наши соотечественники живут по принципу здесь и сейчас, не задумываясь о будущем. «Стрессовая» ситуация последних двух месяцев в очередной раз показала, что для поддержания прежнего уровня жизни, во избежании выхода на просрочку необходимо иметь «подушку безопасности», то есть накопления, которые помогут и поддержат до тех пор, пока доход не вернётся на свой прежний уровень.
Работая с долгами, мы убеждаемся, что те, у кого были накопления выходят в глубокую просрочку достаточно редко. Более того оформляя кредит необходимо иметь сумму на счете, которая позволит закрыть 2-3 платежа.
Эксперт отметил, что существует много формул, как распределить доход с учётом накоплений. Как правило, специалисты советуют, 10-20% от ежемесячного дохода оставлять на депозитном счету.
Кризис показал необходимость сбережений и подушки безопасности, но их делают НА а не В черный день, снижающиеся доходы и процентные ставки тоже не способствуют росту сбережений. Главное тратить меньше чем зарабатываешь.
Размер финансовой подушки должен быть 3-6 месячных расходов, которые включают все бытовые расходы, а также платежи по всем имеющимся кредитам, полагает финансовый консультант и эксперт по личным инвестициям Иван Капустянский. Он уверен, что эти деньги должны храниться в самых ликвидных и надежных финансовых инструментах: короткие банковские вклады, банковские вклады до востребования, карты с начислением процента на остаток, короткие государственные облигации или облигации крупных корпораций. Это необходимо для того, чтобы в случае форс-мажора деньгами можно было легко воспользоваться без потери начисленных процентов.
Также «резервный фонд» позволит защитить стратегические долгосрочные инвестиции. В случае внештатных ситуаций и отсутствии запаса денег обычно изымаются долгосрочные инвестиции. А соответственно есть риск из-за меньшей ликвидности продать активы с дисконтом или в убыток, если на рынке царит плохая конъюнктура. Копить средства лучше поэтапно. По классике рекомендуется откладывать 10% с любого дохода, чтобы сильно не «напрягать» семейный бюджет. Однако по большому счету сумма, которую комфортно откладывать зависит от конкретного человека или семьи.
И только после того как накоплен «НЗ» можно приступать к инвестициям, советует специалист. Вкладываться стоит в разные классы активов в том числе в недвижимость. То есть необходимо составить хорошо диверсифицированный портфель с разной доходностью активов.
Вообще склонность к накоплению россиян скорее является отражением потери у минимум 40% населения оптимизма относительно перспектив экономики и собственных доходов, объясняет профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Обычно в кризис тратят накопления, а не начинают задумываться об их необходимости. Возможно 40% отражает количество граждан опасающихся за свои рабочие места и зарплаты, что является чрезмерной величиной для формирования предпосылок быстрого выхода из экономического кризиса.
Сбережения, если они под подушкой или в валюте, не способны помочь экономике России. Низкие ставки по депозитам и неопределенность на рынке жилья сильно ограничивают альтернативы инвестирования накоплений, так как доходность, либо ликвидность оставляют желать большего.
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