Bloomberg: пандемия COVID вызвала мировой жилищный кризис

Во время пандемии коронавируса выросли цены на недвижимость, что привело к кризису на жилищном рынке во всём мире. Люди отказываются от покупки жилья, также повышается арендная цена. Об этом сообщает Bloomberg.

Автор статьи Алан Кроуфорд утверждает, что происходящее вызвано допандемийными низкими процентными ставками и изменений из-за коронавируса. Новое жильё строят медленнее, люди стали меньше тратить и перестали продавать свои дома.

Мы являемся свидетелями того, как некоторые слои общества не допускаются в некоторые районы нашего города — квартиры там им недоступны. Так происходит в Лондоне, Париже, Риме, а теперь, к сожалению, зачастую и в Берлине, — заявил мэр Берлина Михаэль Мюллер.

Ранее глава кредитного рейтингового агентства «Национальные Кредитные Рейтинги» Кирилл Лукашук заявил, что предпосылок к снижению цен на жильё в России нет. Но темпы роста цен на квартиры будут стабилизироваться. В 2022 году стоимость недвижимости на первичном рынке станет увеличиваться на размер официальной инфляции.