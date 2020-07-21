Палата представителей США ужесточила санкции против «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/14f0a970-cb38-11ea-8cef-fa163e074e61_660.jpg Фото: nord-stream2.com

Палата представителей США единогласно поддержала ужесточение санкций против газопровода «Северный поток — 2». Конгрессмены одобрили соответствующие поправки в проект оборонного бюджета США на следующий финансовый год.

Данное заявление было опубликовано в Twitter.

Поправка № 13 уточняет и расширяет санкции, связанные со строительством трубопровода Nord Stream II, — говорится в сообщении.

The House adopted the @RepRubenGallego amendment #13 (clarifies and extends sanctions related to the construction of the Nord Stream II pipeline) by voice.



The House is debating the @RepAdams amend #17 - Extends CARES student loan protections for private student loan borrowers. — House Press Gallery (@HouseDailyPress) July 20, 2020

Санкции также затронут компании, занимающиеся прокладкой труб, страховщиков, а также предприятия, предоставившие помещения для технической модернизации судов.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия. На данный момент проект реализован на 93%.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Ранее в Германии заявили об изоляции из-за «Северного потока — 2», поскольку у страны нет ответа на случай санкций США. Такой ответ дало федеральное Министерство экономики на запрос парламентариев из партии «Зелёные». Отмечается, что Германия только обсуждает штрафные меры с другими странами Евросоюза, Еврокомиссией и Европейской службой внешних связей, писал NEWS.ru.