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Исламабад выплатил Москве долг в размере $93,5 млн (14,42 миллиарда рупий), образовавшийся во времена СССР в связи с расчётами в рамках торговых операций между странами.

Соглашение об урегулировании данного вопроса было подписано властями РФ и Пакистана в декабре 2019 года. Согласно этому документу, Исламабад должен был погасить задолженность в 90-дневный срок.

Выполнение Пакистаном своих обязательств будет способствовать улучшению торговых связей с РФ и притоку крупных российских инвестиций в страну, сообщает портал The News со ссылкой на местные СМИ.

Ранее NEWs.ru писал, что власти Украины признали долг перед Россией в $3 млрд по евробондам, выпущенным при президенте Викторе Януковиче. При этом Киев обратился в Апелляционный суд Англии с просьбой о проведении взаимозачёта по претензиям за Крым.