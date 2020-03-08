https://static.news.ru/photo/97452b56-61f9-11ea-a664-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Резкое снижение курса российской валюты отразится на ценах в рознице. Большинство продуктов в магазинах отечественные, но падение рубля повлияет на стоимость топлива и оборудования.

В понедельник, 9 марта, евро на Forex подорожал до 85,02 рубля, доллар — до 74,5 рубля. Резкий рост связан с 30-процентным обрушением нефтяных цен после выхода России из ОПЕК+.

95–100% продуктов по основным категориям в супермаркетах поставляются российскими производителями. <...> Изменение курсов валют может повлиять на их отпускные цены. Например, изменятся цены на топливо или на запасные части для импортных машин или оборудования, — сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию компаний оптовой и розничной торговли.

Как считают в АКОРТ, увеличение цен производителей неминуемо отразится на ценах в российских магазинах.

Как писал NEWS.ru, цена барреля нефти Brent упала до многолетнего минимума в $31,34. Обвал происходит на фоне информации о неудавшихся переговорах стран ОПЕК+, прошедших в Вене, на которых стороны не договорились о сокращении добычи сырья на фоне падения спроса в связи с распространением коронавируса.

Акции российских предприятий 9 марта рухнули на Лондонской бирже на 9–26%. Российские биржи откроются только 10 марта.