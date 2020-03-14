https://static.news.ru/photo/23ea6276-65f4-11ea-8dc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Индексировать пенсии и социальные выплаты на фоне ослабления курса рубля необходимости нет. Экономическая ситуация пока не отразилась на реальных доходах населения, заявил экономический эксперт, руководитель инвестиционного консалтинга УК БКС Антон Шабанов.

По его словам, «скачок курса валюты одномоментный и пока массово не отразился на инфляции и ценниках в магазинах». При этом новая индексация потребует дополнительных средств, которые не были предусмотрены в бюджете, напомнил он.

Если повышать налоги, это отразится на работающем населении, которому сейчас тоже не очень хорошо, — цитирует Шабанова URA.RU.

Спешка сейчас ни к чему, высказал уверенность экономист. Потому что «если рубль начнёт укрепляться, это приведёт к потерям Пенсионного фонда».

Вместе с тем аналитик выразил надежду, что при необходимости перерасчёт будет проведён.

В последний раз пенсии и социальные льготы неработающим пенсионерам были проиндексированы с 1 января 2020 года. Размер надбавки составил 6,6%.

Тем временем больше половины россиян считают свои зарплаты не соответствующими объёму задач и профессиональным навыкам. Таковы данные опроса, проведённого среди граждан страны, писал NEWS.ru.