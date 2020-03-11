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Майские фьючерсы на марку Brent во время торгов на лондонской бирже ICE Futures достигли отметки в $36,43 за баррель, что на $0,79 (2,12%) меньше уровня предыдущих торгов. Сырьё дешевеет 11 марта на фоне информации о росте запасов углеводородов в США.

Апрельские поставки нефть WTI на Нью-йоркской товарной бирже потеряли $0,84 (2,44%) и упали до $33,52 за баррель.

11 марта 2020 года Минэнерго США отменило запланированную продажу сырой нефти из стратегического резерва, сообщил представитель ведомства Джесс Шумански. По его словам, «сейчас неподходящее время» для подобных процедур.

Нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30% после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о продлении. Это означает её завершение 31 марта. Вслед за нефтью обвалился и курс рубля.

Россия продолжает вести переговоры с министрами стран ОПЕК и других заинтересованных государств, не входящих в организацию, по текущей ситуации на рынке нефти. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Ранее NEWS.ru сообщал, что рубль подешевел по отношению к евро и доллару в ходе торгов на Московской Бирже. Европейская валюта подорожала на 1 рубль, до 81,5 рубля.

Цены на нефть стали восстанавливаться после падения. Рост превысил уже 3%. Так, по состоянию на утро 11 марта стоимость майских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent поднялась на 3,9%, до $38,66 за баррель.