https://static.news.ru/photo/4368a028-c012-11e9-bf43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martina Katz/imageBROKER.com/Global Look Press

Авиаперевозки в Россию и из неё неожиданно растут в первом полугодии 2019 года, в частности, увеличился выездной туризм. Это произошло за счёт перераспределения части потоков с направлений дальнего зарубежья на массовые экскурсионные и пляжные направления.

Кроме того, на «отпускные» предпочтения граждан повлияло и падение их реальных доходов. Такими данными поделился директор группы корпоративных рейтингов агентства «НКР» Александр Диваков.

Так, по его оценкам, поток российских туристов в Таиланд сократился за первые шесть месяцев этого года на 3,5%, в Индию — на 12,6%, ОАЭ — на 7,6%, в Доминикану — на 11,2%. Вместо них граждане больше отправлялись в Турцию (+16%) , Италию (+18%), Черногорию (+50%) и Голландию (+11%).

Кроме того значительный рост показали Грузия (+30%) и Узбекистан (+40%), — оценивает эксперт.

Около 17% выездного потока в первом полугодии пришлось на приграничные с Россией страны — Финляндию, Польшу и Китай. Значительную часть поездок составляют многократные пересечения границы для шоппинга и/или коммерческой деятельности, продолжает Диваков.

С января 2019 года «Аэрофлот» ввёл новые безбагажные тарифы, что привело к увеличению потока пассажиров в страны Шенгена, напоминает он.

Тем не менее, всё это связано с возросшей чувствительностью россиян к ценам на туристические продукты на фоне снижения располагаемых доходов, поясняет эксперт. Так, по данным Росстата, реальные доходы населения страны сократились в первом полугодии 2019-го на 1,3%. Из оценок статведомства следует, что этот показатель падает практически непрерывно с 2014 года.

Ранее News.ru писал о том, что цены на авиаперелёты для россиян продолжают расти. Власти этим обеспокоены.