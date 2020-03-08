https://static.news.ru/photo/a1a4f53c-61e4-11ea-9ba4-fa163e074e61_660.jpg Фото: New York Stock Exchange/facebook.com

Обвал стоимости нефти, произошедший 9 марта 2020 года, стал крупнейшим с 1991-го. Тогда закончилась война в Персидском заливе.

Из-за срыва соглашения ОПЕК+ Саудовская Аравия собирается увеличить в апреле 2020-го добычу углеводорода до 10-12 миллионов баррелей в сутки. В марте показатель держался на уровне 9,7 миллиона «бочек», пишет Bloomberg.

Обвал цен на нефть марки Brent после фактического развала ОПЕК+ и самой сделки по снижению суточной добычи сырья может вызвать сильнейший стресс рынков капитала. Утром 9 марта 2020 года «бочка» североморской смеси стоит $33,6, рухнув более чем на 30%.

Кремль настаивал во время переговоров по ОПЕК+ только на пролонгации действующих соглашений. Саудовская Аравия призывала дополнительно сократить суточную добычу и стабилизировать баланс спроса и предложения.

Тенденция такова, что в ближайшие два-три года высоких цен на нефть ожидать не стоит. В таких условиях, девальвация рубля, повышение ЦБ РФ ключевой ставки и рост инфляции гарантированы, писал NEWS.ru.