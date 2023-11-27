Ozon задумался над созданием инвестиционного сервиса Ozon изучает возможность внедрения брокерских продуктов в свою экосистему

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маркетплейс Ozon изучает перспективу внедрения брокерских продуктов в свою платформу, пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники. Однако представитель компании заявил, что на данный момент нет планов по запуску собственного брокера.

Издание сообщает, что Ozon активно ищет сотрудников для создания брокерского сервиса. Представители компании подчеркнули, что они постоянно развивают свои сервисы и время от времени привлекают новых сотрудников с разным опытом работы. Один из источников отметил заинтересованность Ozon в расширении своей экосистемы, особенно в области банка.

В реализации этого проекта задействован бывший руководитель направления корпоративных продаж в ВТБ. По открытым данным, в октябре он был назначен генеральным директором Ozon Invest, ранее возглавлял Ozon Fintech.

Ozon запустил Ozon Invest в 2019 году для физических лиц, чтобы они могли финансировать малые и средние предприятия. В настоящее время сервис работает в формате b2b, а программа финансирования от инвесторов не доступна.

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