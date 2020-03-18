https://static.news.ru/photo/8c6b5908-68e3-11ea-9b4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: ozon/facebook.com

Онлайн-ритейлер Ozon принял решение отказаться от доставки заказов в несколько тысяч партнёрских постаматов, несмотря на повышенный спрос на товары.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, компания отказалась от сотрудничества с компаниями PickPoint, «Халвы» и TelePort.

В свою очередь, директор по связям с индустрией и корпоративным отношениям Ozon Мария Заикина отметила, что существующего количества постаматов Ozon.Box достаточно для обеспечения выдачи посылок.

Как ранее писал NEWS.ru, Ассоциация аптечных сетей не поддерживает законопроект о продаже лекарственных средств через Интернет. По мнению исполнительного директора ассоциации Нелли Игнатьевой, с симптомами болезни необходимо обращаться непосредственно к врачу.