Ozon, «Авито» и ЦИАН попросили государство отменить налоги РБК: Ozon, «Авито» и ЦИАН попросили государство отменить налоги и дать IT-преференции

Фото: ozon

Ряд крупных российских компаний с зарубежными акционерами попросили у премьер-министра РФ Михаила Мишустина изменить критерии попадания в реестр отечественного программного обеспечения (ПО). Таким образом они рассчитывают получить от государства IT-преференции, сообщает РБК. На сегодняшний день для получения льгот компания должна попасть в реестр программного обеспечения. А для этого владелец софта должен принадлежать российским организациям или гражданам страны как минимум на 50%.

Крупные российские корпорации потребовали от государства послаблений. В список организаций, направивших письмо правительству, вошли Ozon, «Авито», ЦИАН, HeadHunter, «Тинькофф» и «ВымпелКом» (известен под брендом «Билайн»). Как заявляют их представители, несмотря на то что большинством активов владеют иностранные акционеры, подавляющая их аудитория сосредоточена в России.

Для ряда российских компаний, которые являются лидерами цифровой экономики, ведут бизнес только в России и благодаря своему успешному развитию привлекли значительные зарубежные инвестиции, данное требование является блокирующим, — говорится в письме.

Мишустин подтвердил получение письма, однако от комментариев отказался.

Ранее замглавы Минцифры Максим Паршин заявил, что ипотечная ставка для IT-специалистов в некоторых регионах страны может снизиться до 1%. По его словам, число заявок в банки для получения льготной ипотеки выросло в несколько раз.