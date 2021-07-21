Озабоченности учитывались: в США объяснили сделку по «Северному потоку — 2»
Евгений Бугров
Евгений Бугров
23:22, 21 июля 2021
Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
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Белый дом тесно взаимодействовал с властями Украины и Польши при выработке сделки с ФРГ по проекту строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом журналистам рассказал представитель Госдепартамента высокого ранга, сообщает РИА Новости.
В рамках этого процесса мы и наши германские партнёры проводили тесные консультации с Украиной и Польшей, а также с другими странами, на которых может отразиться данный проект, — пояснил дипломат.
Он добавил, что в Вашингтоне учитывали озабоченности и мнения партнёров о возможных последствиях реализации проекта.
Ранее стало известно, что США стремятся уберечь Украину от потерь доходов от транзита газа на как можно более долгий срок. Об этом заявил представитель американского Госдепартамента, комментируя достижение договорённостей между США и Германией по проекту «Северный поток — 2».