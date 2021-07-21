Озабоченности учитывались: в США объяснили сделку по «Северному потоку — 2»

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Несмотря на то что российские власти окончательно отказались вводить налог на богатых граждан, эксперты доказали его полезность для экономики страны. Об этом пишет URA.RU.

Согласно докладу ИНП РАН «Посткризисное восстановление экономики и основные направления прогноза социально-экономического развития России на период до 2035 года», увеличение подоходного налога до 25% положительно скажется на росте ВВП. Кроме...