Овощи и фрукты в России стремительно подорожали

В России стремительно выросли цены на огурцы, картофель, яблоки и томаты. При этом эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение трат на эти категории продуктов. Причинами такой негативной для потребителей динамики называют рост затрат производителей, приводит «Московский Комсомолец» результаты исследования Gfk Rus.

Средняя цена на рынке фруктов по сравнению с прошлым годом выросла на 14,3% и составила 95 рублей за кг. Рост цен на рынке овощей составил почти 19% и равен 68 рублям. Самыми подорожавшими фруктами стали яблоки и бананы. Сильно выросли в цене и овощи, входящие в так называемый борщевой набор. Так, с начала года картофель подорожал на 100%, морковь — на 150%, свекла — на 70%, капуста — на 35%. А впереди, по заявлениям экспертов, покупателей ещё ждёт традиционное сезонное увеличение стоимости на основные продукты.

Рост связан с затратами производителей. В последнее время сильно увеличилась стоимость семян, удобрений, пестицидов, упаковочного материала, ветеринарных препаратов, кормовых добавок — всего того, что фермеры, как правило, получают из-за границы. Кроме того, выросли цены на ГСМ и тарифы на перевозку.

Ранее стало известно, что большая часть россиян (60%) тратит на продукты питания больше половины своей зарплаты. Почти все опрошенные (данные за июль, 2021) отметили рост цен на продукты, в частности, подорожание овощей, фруктов, молочной продукции, мяса и растительного масла.