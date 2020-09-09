Отток капитала из России за полгода вырос в 1,7 раза

https://static.news.ru/photo/5a292b32-f2a4-11ea-b9c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чистый отток капитала из России с января по август 2020 года составил $34,8 млрд, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на предварительные данные ЦБ, решающим стало интенсивное снижение обязательств банков и прочих секторов перед нерезидентами.

Годом ранее сальдо финансовых операций частного сектора в январе-августе составило $20 млрд.

Также по оценке ЦБ профицит внешней торговли России в январе-августе снизился на 47,8% и составил $57,3 млрд. Год назад профицит составлял $109,8 млрд. Такое уменьшение положительного сальдо внешней торговли товарами произошло за счёт заметного падения объёма экспорта на фоне неблагоприятной международной конъюнктуры.

Ранее аналитики спрогнозировали, что в сентябре 2020 года инфляция достигнет уровня 3,6%, а к концу года 3,7%. Центробанк РФ дал прогноз уровня годовой инфляции в 3,7–4,2%, в конце 2021 года ЦБ РФ ожидает инфляции в 3,5–4%, писал NEWS.ru.