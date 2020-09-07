Отступление барреля: нефтяные цены грозят упасть ниже $40 за бочку

Нефтяные цены могут упасть до $40 за баррель и ниже, полагают опрошенные NEWS.ru эксперты. После месячного пребывания в районе $45 котировки пошли вниз, опустившись до минимума с начала июля. Аналитики объясняют происходящее как финансовыми факторами — падением биржевых индексов в США и укреплением доллара, так и опасениями за будущий спрос на «чёрное золото». Масла в огонь подлила Саудовская Аравия, снизившая цены на нефть для своих покупателей.

Торги на текущей неделе начались снижением цен на нефть — котировки марки Brent опустились ниже $42 за баррель — до минимального уровня с начала июля. Это первое заметное падение после более чем месячного пребывания в районе $45 и выше.

Ещё неделю назад стоимость барреля поднималась выше $46, однако затем началось движение вниз, от максимального уровня прошлой недели котировки потеряли почти 10%.

Цены на нефть на прошлой неделе в третий раз подошли к ключевой отметке $46,5 за баррель и снова не смогли её преодолеть, отмечает аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов. По его словам, понимание того, что данный уровень не осилить, стало одним из поводов для рынка сыграть на понижение.

Один из основных факторов падения нефтяных цен — общая негативная конъюнктура на мировых финансовых рынках. Американские биржевые индикаторы, достигнув своих новых максимумов, вдруг начали падать. Нефть как рисковый актив делает то же самое. Игроки на рынке стали продавать сырьевые фьючерсы и открывать короткие позиции, то есть играть на понижение. Также появились разговоры о том, что спрос на нефть всё ещё достаточно низкий. Сергей Дроздов аналитик ГК «ФИНАМ» аналитик ГК «ФИНАМ»

Следующая отметка для нефтяных котировок, по словам эксперта, — $40 за баррель. Это ключевой психологический уровень, и если негатив на биржах продолжится, то стоимость сырья вполне может к нему вернуться. Если же отметка $40 устоит, то цены останутся в диапазоне $40-46,5 до выборов президента США. Не исключено также, что котировки уйдут ниже $40, но, скорее всего, это произойдёт ненадолго, считает аналитик.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сырьевые цены следовали за общим настроением на мировых фондовых площадках, соглашается начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Брокер» Василий Карпунин.

В прошлый четверг на рынке США произошёл резкий и неожиданный обвал котировок, что существенно изменило настроения трейдеров. Также вырос индекс доллара, что негативно для сырьевых товаров. Спрос в Азии демонстрирует признаки ослабления, в то время как эпидемия коронавируса, судя по всему, может вновь набрать обороты. Василий Карпунин начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер»

Нефтяные контракты оцениваются в долларах США, поэтому его курс играет немалую роль при определении стоимости сырья. На фоне кризиса, вызванного COVID-19, индекс доллара к основным мировым валютам опустился до минимума за два года, но в последние дни данный показатель растёт.

Саудовский сигнал

Дополнительным толчком к падению цен на нефть в начале текущей недели послужило решение Саудовской Аравии снизить октябрьские цены на сырьё для своих азиатских и американских покупателей. Государственная нефтяная компания Saudi Aramco объявила, что цена сорта Arab Light для Азии будет уменьшена на $1,4 за баррель, сообщило агентство Bloomberg. Кроме того, на более низкие цены могут рассчитывать покупатели из США. Напомним, в августе экспорт саудовской нефти в Штаты упал до минимального уровня по меньшей мере за последние десять лет.

Действия Саудовской Аравии — вынужденная мера, поскольку сбыт становится сложнее, а конкуренция среди поставщиков усиливается, отмечает аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

Снижение цен для азиатских заказчиков обусловлено в том числе значительными накопленными запасами в Китае, которые находятся на исторически рекордном уровне. В то же время запасы нефти и нефтепродуктов в США снижаются уже в течение нескольких недель. Однако США имеют возможность компенсировать их снижение внутренним производством. Уменьшение цены экспорта нефти Саудовской Аравией становится важным опережающим сигналом для котировок. Евгений Миронюк аналитик «Фридом Финанс» аналитик «Фридом Финанс»

Действительно, королевство — крупнейший экспортёр нефти в мире, и его решения по ценам зачастую служат ориентиром для остальных добывающих государств, например, для ОАЭ и Ирака.

Когда один из крупнейших нефтедобытчиков в мире выдаёт такую информацию — это расстраивает рынок, поскольку у трейдеров возникают мысли, что, возможно, Эр-Рияд не верит в более высокие цены на нефть, поясняет Сергей Дроздов.

Скорее всего, Саудовская Аравия хочет привлечь побольше клиентов и поэтому снижает стоимость нефти. Это не похоже на начало ценовой войны, которая была весной. Пока всё проходит в рамках текущей сделки ОПЕК+, — считает аналитик.

Напомним, с 1 августа участники соглашения ОПЕК+ получили право немного нарастить добычу сырья — уровень сокращения был снижен с 9,7 млн баррелей в сутки до 7,7 млн. Впрочем, вряд ли производство сразу восстановится на 2 млн баррелей, поскольку страны ОПЕК+, которые в мае-июле не полностью выполняли свои обязательства по сокращению добычи нефти, должны в августе-сентябре компенсировать своё отставание.

Увеличение производства странами ОПЕК+ — нормальное решение, считает Василий Карпунин. По его словам, нефтяной рынок сейчас близок к балансу или даже может находиться в состоянии небольшого дефицита, учитывая последнюю статистику о постепенном сокращении накопленных запасов.

Тем не менее, если нефтяные котировки продержатся на относительно низком уровне несколько лет, часть экспортёров может заметно снизить поставки на внешние рынки, предупреждает Евгений Миронюк. В этих условиях именно Саудовская Аравия будет лучше других готова занять освободившуюся нишу, поскольку у неё самая низкая себестоимость добычи нефти и крупнейшие мощности. При сохранении капитальных затрат Saudi Aramco на текущем уровне страна сможет достичь уровня добычи свыше 12 млн баррелей в сутки, считает эксперт.

Sven Hoppe/Global Look Press

Тем временем, уже появились первые признаки восстановления производства. Число буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру увеличилось в августе в месячном выражении на 2% — до 1050 штук, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на данные компании Baker Hughes.

Подождать до выборов

Пока добыча нефти остаётся под контролем, одним из главных факторов влияния на нефтяные цены является спрос на нефть. На фоне пандемии потребление сырья резко снизилось, но сейчас понемногу восстанавливается. В итоге, сокращение мирового спроса на «чёрное золото» в 2020 году может составить 9-10 млн баррелей в сутки, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак. Он отметил, что потребление нефти начало расти, хотя в будущем ещё остаётся много неопределённостей, связанных с влиянием пандемии.

Проблемы со спросом подтверждают, в частности, данные из Соединённых Штатов, где спрос на бензин за прошлую неделю сократился с 9,16 до 8,78 млн баррелей в сутки. Такие данные приводит Минэнерго США.

Зато поддержку нефтяному рынку оказывает Китай, который в августе закупал 11,18 млн баррелей в сутки — на 12,6% больше, чем годом ранее, сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Потребление нефти в Китае растёт, и это один из факторов, который может обеспечить повышение нефтяных цен до $50 до конца года, считает Сергей Дроздов.

Индексы деловой активности в мире постепенно растут, и мировая экономика шаг за шагом выбирается из коронакризиса. Скорее всего, до конца года мы увидим нефть по $50 за баррель, но не раньше ноябрьских выборов президента США. Как правило, перед этими выборами фондовые рынки падают, что будет негативным образом отражаться на стоимости нефти, — считает аналитик.

Василий Карпунин отмечает, что, несмотря на умеренно положительные ожидания по нефти на среднесрочном горизонте, в ближайшее время риски продолжения отката сохраняются. В частности, фьючерсы Brent могут вновь проколоть отметку в $40 за баррель, считает специалист.

После резкого падения котировок нефти мы ожидаем преимущественно боковую динамику. Но сохраняем прогноз широкого диапазона движения цен — $40-50 за баррель Brent до конца года, — отмечает Евгений Миронюк.

По словам эксперта, при текущем уровне котировок российский бюджет страдает не так сильно. Тем не менее, его дефицит по итогам года всё равно может превысить 2 трлн рублей из-за расходов на поддержку экономики в связи с пандемией.