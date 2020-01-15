https://static.news.ru/photo/4c94a5e2-37a5-11ea-98fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный курс рубля в ходе торгов на МосБирже практически не изменился после заявления об отставке правительства России.

По данным на 16:30 по московскому времени курс доллара по отношению к рублю укрепился к уровню закрытия предыдущих торгов на 0,59% — до 61,81 рубля, а курс евро вырос на 0,71% — до 68,86 рубля. Индекс МосБиржи снизился на 0,25% — до 3121,81 пункта, а индекс РТС опустился на 0,49% — до 1597,17 пункта, передаёт ТАСС.

Издание уточняет, что на 16:45 российская валюта незначительно укрепилась по отношению к европейской и американской — курс доллара замедлил рост до 61,56 рубля, а курс евро — до 68,63 рубля. Индексы МосБиржи и РТС во время торгов продолжили опускаться. На пике снижения индекс МосБиржи снижался на 0,75% — до 3106,41 пункта, а индекс РТС — на 1% — до 1588,73 пункта.

Ранее NEWS.ru писал, что кабинет министров России в полном составе ушёл в отставку. Члены правительства продолжат временно исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.