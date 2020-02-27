https://static.news.ru/photo/aee8c6f4-5930-11ea-945a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Corpus Christi

Ввод в строй третьей очереди завода Corpus Christi мощностью до 9,5 млн тонн может быть отложен. Об этом заявили в компании Cheniere Energy, которая является крупнейшим производителем сжиженного природного газа (СПГ) в США.

Запустить новый СПГ-терминал должны были летом 2021 года, сообщает газета «Коммерсант». Издание отмечает, что Cheniere Energy также лишилась заказа на две партии СПГ. Покупку газа из-за очень низких цен на него отменила испанская Naturgy Energy. Отказаться от партий СПГ, купленных в США, могут и ещё две компании из Японии, уточняет газета.

Эксперты считают, что в ближайшее время действующие мощности американских СПГ-терминалов могут быть сокращены.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министр энергетики РФ Александр Новак заявил: Россия за последние годы опередила США по объёмам поставок СПГ в Европу. Он подчеркнул, что в общем объёме данных поставок доля РФ составляет 20%, а доля США — 13%. При этом, по его словам, ещё два-три года назад Россия практически не поставляла СПГ.