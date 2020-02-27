Ввод в строй третьей очереди завода Corpus Christi мощностью до 9,5 млн тонн может быть отложен. Об этом заявили в компании Cheniere Energy, которая является крупнейшим производителем сжиженного природного газа (СПГ) в США.
Запустить новый СПГ-терминал должны были летом 2021 года,
Эксперты считают, что в ближайшее время действующие мощности американских СПГ-терминалов могут быть сокращены.
Ранее NEWS.ru сообщал, что министр энергетики РФ Александр Новак заявил: Россия за последние годы опередила США по объёмам поставок СПГ в Европу. Он подчеркнул, что в общем объёме данных поставок доля РФ составляет 20%, а доля США — 13%. При этом, по его словам, ещё два-три года назад Россия практически не поставляла СПГ.
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