Отсрочку по взысканию долгов из-за пандемии рассматривает Минюст

https://static.news.ru/photo/cc26801e-752b-11ea-abb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возможность предоставления отсрочки по взысканию догов с физлиц и предприятий малого и среднего бизнеса прорабатывает Минюст. Это касается наиболее уязвимых слоёв населения и предприятий, пострадавших от последствий коронавируса.

В частности, речь идёт об отмене мер принудительного исполнения на срок до полугода. Другие подробности разрабатываемых мер министерство не приводит, сообщает ТАСС. Но уже в ближайшее время законопроект может быть представлен на общественное обсуждение.

Отказ от применения мер принудительного исполнения на полгода в связи с ситуацией с коронавирусом был предложен руководителем ФССП Дмитрием Аристовым в качестве мер поддержки населения. Он не исключил продление отказа до конца года от таких классических мер принудительного взыскания, как арест имущества должника, выход по его адресу и многое другое.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Елена Кисмина дала советы по избавлению от долгов в условиях кризиса. По её словам, в первую очередь необходимо погасить самый маленький кредит.