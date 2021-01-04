Отрасли, связанные с развлечением и туризмом, будут схлопываться

По итогам прошлого года можно попытаться сделать осторожный вывод о том, что в наибольшей степени в 2020 году пострадали туризм, ивент-индустрия (конференции, праздники, свадьбы, развлечения) и музыканты, если их выделять отдельно. Частично — авиация, речь идёт именно об авиаперевозках. Все эти отрасли напрямую связаны либо с перемещением большого количества граждан в другие страны (а туризм во всех государствах рос год от года бешеными темпами), либо с мероприятиями, на которых встречается множество людей в скученном пространстве. Критически низкие показатели деятельности фиксировались в прошлом году также в секторах услуг пассажирского транспорта, гостиничного, ресторанного, спортивно-рекреационного, досугово-развлекательного бизнеса и бытовых услуг.

Пандемия запустила давно ожидаемый, но никак не происходящий в реальной экономике процесс — отсев малозначимых и не очень нужных искусственных потребностей, тратящих очень много ресурсов потребителей, указывает доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов. Вырос сектор развлечений, связанных с электронной средой и онлайном, туризм ушёл в Instagram с прямыми эфирами из других стран и необычных мест, а очные конференции и встречи друзей со скрипом, но заменили онлайн-инструменты.

Авиаперевозки выжили и будут выживать, так как перевозки внутри страны сохранились и продолжат функционировать, полагает аналитик. Но десятки отраслей, связанных с развлечениями и туризмом, будут медленно, но уверенно схлопываться.

Так как во многом это искусственные потребности, я не уверен, что государству стоит каким-то образом их поддерживать. Ресурсы и поддержка нужны тем отраслям, которые обеспечивают государству и его гражданам безопасность и развитие в условиях глобального кризиса. В 2021 году, мне кажется, тренд на перевод достаточно многих отраслей в онлайн, от доставки до развлечений, будет продолжаться. С одной стороны, никто не знает, когда закончится активная фаза пандемии и закончится ли, с другой — до тотальной вакцинации могут пройти годы, а вирус может и мутировать, как каждый год мутирует грипп. Игорь Строганов доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова

По мнению Строганова, те компании, которые сейчас поймают тренд и предложат гражданам новые потребности, связанные и с развлечениями, и с безопасностью, смогут заработать в 2021 году, а возможно, и создать новые отрасли, которые будут генерировать прибыль в дальнейшем.

Внимание: слабое звено

Очевидно, что к наиболее пострадавшим отраслям относятся прежде всего туризм и гражданская авиация. Оборот российской туристической отрасли по итогам 2020 года сократился на 60% по сравнению с 2019-м, подсчитали в Ростуризме. При этом главным показателем является падение турпотока — на 70% (по данным Всемирной туристской организации).

Сергей Булкин/NEWS.RU

Но главная беда не в том, что вы куда-то не поехали. А в том, что миллионы людей из-за этого остались не у дел (то есть нет туристов, денег, работы). Таким образом, ещё более драматичный показатель — это примерно 120 млн рабочих мест, исчезающих сегодня по всему миру, включая Россию. Такой «армии» безработных сложно быстро переориентироваться. Светлана Ануфриенко генеральный директор Туристской ассоциации регионов России (ТАРР) генеральный директор Туристской ассоциации регионов России (ТАРР)

Но об этом, увы, мало говорят. Все смотрят на открытие или закрытие музеев и ресторанов, сетует Ануфриенко. А ведь за этим стоят более серьёзные последствия. Компании банкротятся, уходят с рынка, сворачивают деятельность и сокращают численность персонала. Конкуренция между высвободившимися работниками обостряется, падают их притязания, смежные отрасли не могут вместить всех желающих, так как тоже испытывают спад, отмечает аналитик.

Это важный вызов, который перешёл на 2021 год и на который нужно будет отвечать.

Вероятно, 2021-й также принесёт нам новых чёрных лебедей, которые сейчас неочевидны, но будут следствием минувшего года. В туризме, думаю, это устойчивый тренд будущего: изменение потребительского поведения, выбор отдалённых уголков для отдыха на природе (экотуризм, сельский туризм), приоритет вопросов санитарии. Целесообразность строительства массивных курортов — муравейников (как в Турции, которой мы всегда завидовали) — сейчас, вероятно, под вопросом, — подчеркнула гендиректор ТАРР.

К месту напомнить, что в настоящее время готовится новый нацпроект «Туризм», который ориентирован на развитие территорий в регионах РФ.

Потребители как отрасль

Глобальный эпидемиологический кризис 2020 года и реакция политических институтов на введение мер по ограничению хозяйственной деятельности, локализации, обязательному социальному дистанцированию кардинально изменили структуру потребления домашних хозяйств.

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В III и в IV кварталах минувшего года снятие административных ограничений привело к оживлению спроса и предложения в различных сегментах потребительского рынка. Дополнительным фактором стало открытие внутренних туристических и курортных направлений, что поддержало деятельность в сопряжённых видах услуг, однако индикаторы активности оставались на критически низком уровне за последнее десятилетие, указывает ведущий научный сотрудник Лаборатории макроэкономических исследований Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Ольга Изряднова.

Ситуация усугубилась из-за того обстоятельства, что в сегменте потребительского рынка товаров и услуг доминирующую часть субъектов хозяйственной деятельности формируют предприятия малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели, экономическая активность которых резко упала под давлением беспрецедентного по масштабам падения спроса населения.

Следует отметить, что изменения в уровне потребления домашних хозяйств расширили пространство для формирования вынужденной экономии/сбережений, а при реализации политики льготного ипотечного кредитования это способствовало росту активности населения на рынке недвижимости. Ольга Изряднова ведущий научный сотрудник Лаборатории макроэкономических исследований ИПЭИ РАНХиГС ведущий научный сотрудник Лаборатории макроэкономических исследований ИПЭИ РАНХиГС

Дальнейшие изменения санитарно-эпидемиологической обстановки уже с сентября прошлого года определили необходимость усиления контроля за выполнением установленных правил соблюдения персональной и общественной безопасности в условиях пандемии, пролонгирования государственных мер поддержки экономики при осторожном отношении к восстановлению мер жёстких ограничений хозяйственной деятельности.