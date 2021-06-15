Отмене техосмотра при получении ОСАГО предложили альтернативу

https://static.news.ru/photo/22a53e6e-cdcb-11eb-8f81-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автоюрист Дмитрий Славнов заявил, что не стал бы отменять обязательный техосмотр для получения полиса ОСАГО, как это сделала Госдума.

В разговоре с NEWS.ru он сказал, что поскольку в случае ДТП страховая компания производит выплаты, она заинтересована оформлять транспортные средства в хорошем состоянии, не представляющие опасность. Эксперт подчеркнул, что диагностические мастера должны подтверждать безопасность автомобиля и разрешать его допуск на дороги общего пользования.

Я сторонник того, чтобы всё это подвести к одному знаменателю. Совсем отменять техосмотр я бы не стал, потому что контроль за выпускаемым транспортным средством должен быть, — сказал Славнов.

Специалист затруднился предположить, простимулирует ли внесение изменений граждан к оформлению полиса обязательного страхования. По его словам, всё зависит от конкретного региона. В каких-то субъектах трудности с прохождением техосмотра действительно наблюдались, из-за чего люди избегали ОСАГО, однако в ряде городов сложностей не возникало вовсе.

Славнов также предложил собственную систему мотивации водителей к аккуратной езде. По мнению специалиста, автовладельцев, которые не нарушают ПДД и в течение года имеют до трёх штрафов, стоит поощрять скидкой на оформление ОСАГО. Для водителей, которые набирают 5–10 штрафов за год, стоит применять повышающий коэффициент. В случае ДТП этот коэффициент должен быть увеличен в полтора или два раза.

Мне кажется, вот эта таблица работала бы и люди стремились бы не нарушать, чтобы на следующий год получить бонус в виде хорошей жирной скидки на страховой полис, — заключил собеседник.

Ранее Госдума приняла закон, отменяющий обязательность проведения технического осмотра транспортного средства для получения полиса ОСАГО.