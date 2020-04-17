Госдума отменила НДФЛ для медиков, работающих с больными COVID-19

https://static.news.ru/photo/11cc3e98-8084-11ea-9b74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума приняла закон, который освобождает от налога на доходы физических лиц компенсационные выплаты медикам за работу с больными коронавирусом. Он содержит также нормы о налоговых стимулах для компаний, покупающих средства защиты от COVID-19.

Закон будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, то есть иметь обратную силу.

Кроме того, как писал NEWS.ru, согласно поручению правительства, за счёт бюджета предлагается выделить работникам, оказывающим специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях лицам с COVID-19, из расчёта: врачам — 80 тыс. рублей в месяц, средним медицинским работникам — 50 тыс. рублей в месяц, младшим медицинским работникам — 25 тыс. рублей в месяц.