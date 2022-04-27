«Открытие» и «Росгосстрах Жизнь» предложили альтернативу страхования жизни

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Банк «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь» предложили альтернативу инвестиционному страхованию жизни — продукты семейства «Базис». Они дают розничному инвестору высокий уровень страховой защиты капитала, инвестиций и жизни, а кроме того — возможность получить доход при любом рыночном сценарии. Аналогов на рынке страхования жизни у продукта нет.

В нынешних условиях универсальные сберегательные инвестиционные и страховые продукты с гарантированной защитой капитала — лучшее, что финансовые организации могут предложить клиентам для сохранения и преумножения сбережений. Продукты семейства «Базис» дают возможность клиентам банка «Открытие» надёжно защитить свои сбережения практически в любой жизненной и экономической ситуации, — рассказал лидер трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие» Александр Бородкин.

Программа «Базис Инвест» позволяет вернуть первоначальные вложения независимо от динамики рынка, а её потенциальная доходность не ограничена за счёт инвестиций части взноса клиента в акции лидеров российского рынка. Минимально возможный доход даже при падении рынка — 21,8% при инвестировании на пять лет.

«Базис Гарант» даёт возможность гарантированно получить до 8,5% годовых через вложения в безрисковые облигации. При этом по продуктам «Базис» страховая компания также гарантирует возврат 100% вложений.

По словам гендиректора СК «Росгосстрах Жизнь» Алексея Руденко, предложенные решения напрямую отвечают на такие вызовы, как пандемия и санкции. Они лучше ориентированы на клиента и являются достаточно гибкими, чтобы стать основой для развития продуктовой линейки в будущем.