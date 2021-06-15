Отказа Роналду от Coca-cola снизил её акции до минимума

https://static.news.ru/photo/6c8e4da8-ce6c-11eb-8d51-96000091f725_660.jpg Криштиану Роналду Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Акции компании Coca-cola на фондовом рынке резко пошли вниз после того, как футболист сборной Португалии Криштиану Роналду предпочёл известному напитку воду.

Это произошло на пресс-конференции перед матчем чемпионата Европы. Роналду отодвинул от себя две бутылки Coca-cola, а вместо них поставив питьевую воду. Спустя полчаса после этого поступка футболиста акции компании-производителя достигли минимума в $55,22 за акцию.

Отмечается, что на фондовом рынке компания упала на 1,6%, а её показатели снизились с $242 млрд долларов до $238 млрд.

Ранее cостояние главы компании Tesla Илона Маска сократилось более чем на $20 млрд после участия в телешоу Saturday Night Live. Так, до появления миллиардера на телевидении его состояние оценивалось в $166 млрд, а после — в $145,5 млрд.