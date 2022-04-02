Отказ от импорта назвали новым фактором укрепления рубля

Укрепление рубля на валютном рынке, происходящее в последнее время, объясняется в том числе снижением объёмов поступающего в страну импорта. Этот фактор снижает спрос импортёров на иностранную валюту. Об этом агентству ПРАЙМ рассказал аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

Такому укреплению способствует резкое снижение объёмов импорта в страну и как следствие уменьшение спроса на иностранную валюту со стороны импортёров, — объяснил он.

Кроме того, в поддержке рубля свою роль играет 12-процентная комиссия на покупку валюту и решение о переводе оплаты за газ в рубли, считает аналитик.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что Минск намерен рассчитываться уже в 2022 году за нефть и газ, поставляемые из России, в российских рублях. По его словам, Белоруссия и РФ очень долго добивались отвязки расчётов от доллара.