Отказ Москвы продавать нефть в соответствии с потолком цен опровергли FT: Россия продает нефть дешевле $60 за баррель в рамках потолка цен

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Россия выполняет свои обязательства, согласуя цены при продаже нефти с требованиями потолка цен на нефть стран Запада, пишет Financial Times. По данным издания, Москва не отказывается от поставок сырья по контрактам, где прописана конечная стоимость нефтепродуктов. В рамках лимита цен на российскую нефть, введенного со стороны западных стран, компании РФ обязаны продавать сырье дешевле $60 за баррель.

Страны «Большой семерки», Евросоюза и вместе с ними Австралия ввели ограничения на поставки российской нефти 5 декабря. По информации британской газеты, с того момента около четверти грузов российских экспортеров застраховали в западных компаниях. Но для совершения сделок, как указано в тексте статьи, покупатели должны доказать, что приобретенное сырье стоило дешевле $60 за баррель.

Столь большой объем нефти, условия продажи которой одобрили западные страховые компании, опровергает заявления российских чиновников о немедленном отказе от работы в соответствии с западным лимитом цен, пишет газета. В статье отметили, что суда, которые застраховали в западных компаниях, были отправлены в Индию (девять танкеров), Китай (шесть) и Турцию (один танкер).

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя установление странами Запада потолка цен на российскую нефть, заявил, что Россия не будет продавать нефть на условиях, отличных от рыночных. По его словам, Москва не изменит свою позицию, даже если придется сократить добычу сырья.