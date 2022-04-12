Отказ Молдавии выплатить «Газпрому» долг за газ оставит её без поддержки РФ

Отказ Молдавии выплачивать многолетний долг перед «Газпромом» оставит страну без газа и поддержки России, заявил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» кандидат экономических наук Владимир Дорохов. По мнению эксперта, Кишинёв специально тянул время, потому что он попросту не хочет выплачивать Москве исторический долг.

РФ и Молдавия достаточно давно начали обсуждать привлечение экспертов для проведения аудита. Времени было предостаточно для того, чтобы найти специалистов и закрыть этот вопрос. Мне кажется, как будто Кишинёв специально тянул время, потому что он попросту не хочет выплачивать Москве исторический долг, — сказал Дорохов.

По его словам, Молдавия по-прежнему надеется получить отсрочку выплат по долгу. Он считает, что молдавские власти ждали тепла, когда упадёт потребление газа и можно будет временно сократить его покупку у «Газпрома».

Ранее стороны договорились, что соглашение о погашении долга будет подписано до 1 мая, однако правительство Молдавии так и не смогло привлечь зарубежного аудитора. Дорохов добавил, что Молдавии в любом случае придётся провести аудит долга и начать выплату средств России.

Компания «Молдовагаз» накануне обратилась к «Газпрому» с просьбой продлить срок проведения аудита долга. Контракт между компаниями «Газпром» и «Молдовагаз» был продлён 29 октября после длительных переговоров. Он предусматривает поставку газа сроком на пять лет начиная с 1 ноября. С учётом сложной ситуации в стране было принято решение подписать контракт практически на условиях Кишинёва, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.

Как сообщил вице-премьер страны Андрей Спыну, страну могут отключить от поставок топлива. Он признал, что у Кишинёва пока нет возможности вернуть долги в размере $709 млн. Политик также подтвердил, что риск расторжения контракта с 1 мая есть, потому что власти не смогут выполнить взятые на себя обязательства и вовремя провести аудит задолженности «Молдовагаза» перед «Газпромом».