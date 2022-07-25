Отказ Европы от российского газа назвали выигрышем «Газпрома» Депутат Ананских назвал отказ Европы от российского газа выигрышем «Газпрома»

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

США давно настраивали европейские страны отказаться от контрактов с «Газпромом», заключенные на 10-15 лет, заявил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы РФ Игорь Ананских. По его словам, почти все европейские государства уже отказались от этих выгодных контрактов, и сейчас члены ЕС вынуждены покупать газ по рыночным ценам. Как отметил Ананских, «Газпром» не понес убытков от этой ситуации, а только выиграл, в том числе за счет поставок в Азию.

По спотовому контракту цена была примерно $300 за газ. Если нет спотового контракта, то покупаешь газ на рынке. Он стоит $1700 за тысячу кубометров. Вся политика, которую ведет Европа под действием Америки, направлена против самих же европейских государств. Сокращение поставок газа в Европу никак не влияет, а даже увеличивает прибыль «Газпрома». При этом «Газпром» запустил «Силу Сибири — 1», сейчас строится «Сила Сибири — 2». Кроме того, идут поставки газа на азиатский рынок. В деньгах «Газпром» ничего не проиграл, а только выиграл. Проиграли европейские страны, которые теперь получают тот же российский газ дороже, а американский СПГ – еще дороже. Америка сделала все возможное, чтобы заместить дешевый российский трубный газ своим дорогим СПГ, — подчеркнул Ананских.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европу готовиться к полному прекращению поставок газа из России. В интервью агентству DPA она заявила, что это «рано или поздно» произойдет. По ее словам, сейчас Россия лишь частично поставляет или вообще не поставляет газ в 12 стран-членов ЕС.

На прошлой неделе канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал Россию ненадежным поставщиком газа. По его словам, у Москвы есть все технические возможности для выполнения обязательств, однако она этого не делает.