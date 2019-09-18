https://static.news.ru/photo/ef75f172-da16-11e9-82cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: neftegaz.ru

В Новороссийске из-за погодных условий вновь приостановлена отгрузка нефти. При этом в порту Козьмино начался плановый технологический перерыв. Он продлится до 20 сентября. Об этом сообщил представитель «Транснефти».

Он пояснил, что с вечера вчерашнего дня вновь объявлено штормовое предупреждение, передаёт РИА Новости .

До его начала успели поставить под загрузку очередное судно. Отставание в две позиции сохраняется. В Козьмино плановый технологический перерыв до 20 сентября, — сказал представитель «Транснефти».

По его словам, балтийские порты работают штатно. Приём в систему и поставки на НПЗ идут по плану.

Ранее замминистра энергетики РФ Павел Сорокин сообщил, что общие инвестиции в нефтепереработку, нефтехимию и сжиженный природный газ за 10 лет могут составить около 10 триллионов рублей, писал News.ru.