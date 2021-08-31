Отелям Турции предрекли досрочное закрытие в разгар сезона

Турецкие отели могут закрыться преждевременно в разгар туристического сезона. Это связано с нехваткой постояльцев и сложной эпидемиологической ситуацией, пишет Turizm Günlüğü.

Отмечается, что к подобным последствиям может привести решение властей Великобритании и Франции внести Турцию в «красную» зону и осложнить туристам посещение страны. В результате многие отели начали рассматривать вариант досрочного закрытия во время курортного сезона.

Двойные стандарты (со стороны Франции и Британии), секретное эмбарго или отсутствие прозрачности в координации с нашими министерствами здравоохранения. Мы сталкиваемся с очень серьёзными потерями по многим причинам, — заявил председатель комиссии по туризму и продвижению муниципалитета Кушадасы Фахреттин Чичек.

С другой стороны, ранее в Ассоциации туроператоров России заявили, что отельеры в Турции не намерены повышать цены для россиян в бархатный сезон, они постараются их удержать на уровне 2019 года.

Как отмечается, бизнесмены не собираются поднимать цены, чтобы не отпугнуть российских туристов. Кроме того, некоторые отели начали снижать цены, сохраняя уровень сервиса и питания. Также появилась информация, что сезон для отдыхающих могут продлить и на ноябрь.