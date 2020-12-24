Отели в России могут снизить цены из-за решения ФАС по Booking

https://static.news.ru/photo/5d52b0c4-456c-11eb-b997-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Гостиницы в России могут снизить цены и повысить качество обслуживания, так как избавятся от требования со стороны сервиса Booking о так называемом паритете цен, при котором они обязаны предоставлять лучшую цену на проживание именно через этот сервис.

От давления со стороны Booking отели и гостиницы будут избавлены из-за решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, которая признала, что компания нарушила п. 3 ч. 1 ст. 10 закона о защите конкуренции, пишут «Известия».

ФАС полагает, что сервис Booking воспользовался доминирующим положением на рынке. Сейчас сервис требует указывать через него самые низкие цены, которые должны быть размещены на сайте отеля и на Booking, но не на других порталах. Если принцип паритета нарушен, то Booking по условиям договора может заблокировать гостиницу или отель на своём сервисе, что для многих, учитывая долю продаж через сервис, равносильно уходу из бизнеса.

На рынке должна быть здоровая конкуренция, сейчас Booking занимает монопольное положение на рынке индивидуальных бронирований с объёмом более 70%. Он доминирует и злоупотребляет своим положением путём навязывания пунктов о паритете цен, — заявил изданию один из авторов обращения в ФАС, вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников.

Как сообщал NEWS.ru, 21 сентября ФАС направила второе предупреждение сервису по бронированию номеров в отелях Booking.com о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства.

21 декабря ФАС закончила рассматривать дело о нарушении антимонопольного законодательства, признав компанию Booking.com B.V. нарушившей закон о защите конкуренции.