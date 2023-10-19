Отечественный рынок акций открылся снижением Российский рынок акций открылся 19 октября снижением индексов Мосбиржи и РТС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отечественный рынок акций открылся 19 октября снижением индекса Мосбиржи на 0,12% — до 3 245,26 пункта. Индекс РТС, по данным торгов на 10:00 мск, снизился на 0,24% — до 1 048,6 пункта.

Позднее индекс Мосбиржи снизился еще на 0,44% и достиг 3 234,81 пункта. Дальнейшее снижение индекса РТС составило 0,55% — до 1 045,37 пункта.

Ранее сообщалось, что курс доллара США на открытии торгов на Мосбирже снизился до 97,31 рубля. Разница с уровнем закрытия предыдущих торгов составила 8,5 копейки. Курс юаня снизился до 13,26 рубля, что на 6 копеек ниже уровня закрытия прошлых торгов. В то же время евро вырос на 6 копеек — до 102,66 рубля.

Экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев считает, что укрепление рубля не спасет от повышения цен. По его мнению, традиционно к Новому году инфляция будет ускоряться. Особенно будет дорожать новогодний набор — игристое вино, икра и другие деликатесы. Эксперт добавил, что сейчас валютный курс будет колебаться, но к президентским выборам доллар все же упадет до 80 рублей.

Финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин назвал справедливым курс доллара на уровне 120 рублей. Он подчеркнул, что рубль будет ослабевать по мере оттока капитала из страны и увеличения расходов правительства.