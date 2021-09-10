Отцы начнут получать маткапитал с 2022 года

Отцы детей от суррогатных матерей начнут получать материнский капитал со следующего года. Минтруд разработал соответствующие изменения в законодательство, сообщают «Известия».

Поправки будут приняты в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Сегодня семье с ребёнком от суррогатной матери, родителем которого является только отец, а его жена усыновляет малыша, получить маткапитал нельзя.

Теперь по решению Конституционного суда семьи должны иметь право на маткапитал.

С учётом этой позиции Минтрудом России были разработаны изменения в законодательство, которые позволят семьям, где мужчина является единственным родителем второго ребёнка, рождённого после 1 января 2007 года, а также первого ребёнка, рождённого после 1 января 2020 года суррогатной матерью, получать материнский капитал, — говорится в изменениях к закону.

Законопроект был разработан по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой. В Госдуму он будет внесён до конца года. Реализация проекта будет осуществляться за счёт средств, заложенных в бюджете на 2022 год и плановые 2023–2024 годы.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков рассказал на полях Восточного экономического форума, что в 2022 году размер материнского капитала составит более 503 тысяч рублей на первого ребёнка и 665 тысяч рублей — на второго.