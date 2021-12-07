Отбор запасов газа из хранилищ в Европе в ноябре стал рекордным за пять лет

Отбор газа из европейских хранилищ в холодном для Европы ноябре достиг максимального уровня за последние пять лет — 11,2 млрд кубометров. С учётом нынешних темпов отбора запасов газа может не хватить до конца отопительного сезона, особенно если зима будет холодной. Аналитики полагают, что запасов должно хватить даже при умеренном росте отбора, пишет «Коммерсант».

Предыдущий рекорд по отбору был зафиксирован в ноябре 2016 года и составил около 11,28 млрд кубометров. По данным на 4 декабря, объёмы запасов газа в Европе составляют около 69 млрд кубометров. Это примерно на 22 млрд кубометров меньше, чем годом ранее, и на 18 млрд кубометров меньше, чем в среднем за последние пять лет.

Сейчас потребителям приходится поднимать газ из хранилищ, поскольку закупать его по нынешним ценам они не могут. Если отбор будет продолжаться такими же темпами, то в марте возможность покрывать пики потребления за счёт подземных хранилищ может быть снижена. При этом продажи газа «Газпромом» в Европу снижаются из-за высоких цен, экспорт через Польшу по газопроводу Ямал — Европа остаётся крайне низким, а сам «Газпром» не предлагает дополнительных объёмов газа, которые могли бы повысить предложение на рынке.

В то же время старший директор группы по природным ресурсам рейтингового агентства Fitch Ratings Дмитрий Маринченко предположил, что при нормальных погодных условиях и умеренном росте отбора Европе должно хватить нынешних объёмов газа до конца сезона.

Проблемы начнутся, если погода окажется прохладнее, чем обычно, а поставщики, и Россия в том числе, не смогут резко увеличить поставки, — заявил он.

Ранее инвестиционный директор Saxo Bank Стин Якобсен заявил, что Европу ждёт энергетический кризис, невиданный с 1973 года. Первые же холода взвинтят стоимость топлива и электричества, некоторым странам грозит энергетическая блокада. Это отразится в том числе и на нефтяных и газовых ценах, которые резко вырастут. На фоне этой ситуации рядовым потребителям грозят плановые веерные отключения, а некоторые страны, в первую очередь богатые, могут прибегнуть к ограничению продаж природного газа и электроэнергии в другие регионы.